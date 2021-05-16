التربية: بدء حملة التطعيم للمعلمين ضد كورونا في المحافظات غداً

الوكيل الاخباري -

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تبدأ يوم غد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للمعلمين في محافظات المملكة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتطعيم المعلمين التي أطلقتها في الرابع من الشهر الحالي وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وخلية إدارة الازمة استعداداً للعودة الآمنة للمدارس للعام الدراسي المقبل 2022/2021.وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والادارية الدكتور نجوى قبيلات، إن مديريات التربية والتعليم في المحافظات استكملت الاستعدادات اللازمة لبدء حملة التطعيم للمعلمين، والتي ستتم في مراكز مجهزة بمعدل مدرستين أو ثلاث مدارس في محافظات الوسط والشمال، ومراكز وزارة الصحة المعتمدة للتطعيم في محافظات الجنوب، ووفق برامج معدة ستعلن عنه مديريات التربية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.