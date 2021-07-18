الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

التربية تنشر مواعيد وجدول امتحانات التعليم الإضافي

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الأحد، 18-07-2021 11:17 ص

التربية تنشر مواعيد وجدول امتحانات التعليم الإضافي

التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات التعليم الإضافي للمعلمين والمعلمات تنعقد اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 24 تموز ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 8 آب.

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ويبدأ الامتحان اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا لجميع التخصصات، داعية الراغبين بالتقدم للامتحان إلى اتخاذ جميع إجراءات الصحة العامة، والحضور قبل نصف ساعة من موعد الامتحان، فضلا عن إحضار هوية أحوال شخصية سارية المفعول.


تاليا برنامج الامتحانات:

 

السبت (24 تمُّوز)
– معلم صف
– تربية طفل


الأحد (26 تمُّوز)
– لغة إنجليزيَّة


الاثنين (26 تمُّوز)
– لغة عربيَّة


الثلاثاء (27 تمُّوز)
– رياضيَّات


الأربعاء (28 تمُّوز)
– علوم
– فيزياء
– كيمياء


الخميس (25 تمُّوز)
– حاسوب


السبْت (25 تمُّوز)
– تربية إسلاميَّة
– ثقافة ماليَّة
– أحياء
– علوم أرض


الأحدْ (25 تمُّوز)
– اجتماعيَّات
– تاريخ
– جغرافيا


الاثنيْن (25 تمُّوز)
– تربية رياضيَّة
– تربية فنيَّة
– تربية مهنيَّة
– اقتصاد منزلي


الثُّلاثاء (25 تمُّوز)
– تربية خاصَّة
– إنتاج ملابس
– تجميل
– تكييف وتبريد
– لحام وتشكيل معادن
– خراطة
– زراعي/ إنتاج حيواني
– زراعي/ إنتاج نباتي
– صناعات غذائيَّة
– فندقي
– كهرباء قوى
– الاتصالات
– لغة فرنسيَّة
– موسيقى
– ميكانيك إنتاج وآلات
– ميكانيك/ إنتاج صناعي
– نجارة وديكور
– ميكانيك المركبات
– تدفئة وأدوات صحيَّة
– كهرباء المركبات
– صيانة أجهزة مكتبيَّة


 




 

 


 

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