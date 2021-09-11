السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

توقيف المعلم الذي اعتدى على طالب بإربد

التعليم العالي لـ الوكيل : لا قرار جديد بشأن حفلات التخرج

اليمن: قوات هادي تتهم الحوثيين بقصف ميناء المخا

لماذا اعتمدت السلفادور بيتكوين عملة رسمية؟

التربية تمنح مهلة للطلبة اللاجئين لتسليم وثائقهم

قيادي من حماس: المقاومة لن تتخلى عن الأسرى

وفاة الأميرة السعودية دلال بنت سعود

الأسرى في خطر يتصدر تويتر

صناعة الأردن: تأشيرات دخول السائقين للعراق عن طريق نقابة الشاحنات

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال الزبيدي

السبت، 11-09-2021 11:37 ص

التعليم العالي لـ الوكيل : لا قرار جديد بشأن حفلات التخرج

التعليم العالي


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مهند الخطيب أنه لا يوجد أي مستجد بشأن إقامة حفلات التخرج في الجامعات .

وأضاف الخطيب لـ " الوكيل الإخباري "أن الوزارة لم تصدر قرار بإقامة حفلات التخرج في الجامعات.

وكانت قد أعلنت الحكومة في تصريحات صحفية سابقة أنها تدرس قرار إقامة حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي.

وطالب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقامة حفلات التخرج والإعلان عن موعد إقامتها بأقرب وقت .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند

توقيف المعلم الذي اعتدى على طالب بإربد

2202110125946898760671

التربية تمنح مهلة للطلبة اللاجئين لتسليم وثائقهم

معبر طريبيل- (أرشيفية- تصوير_ محمد أبو غوش)

صناعة الأردن: تأشيرات دخول السائقين للعراق عن طريق نقابة الشاحنات

92021854046493156689

انتهاء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية اليوم

920212153427376824612

الاوبئة: ازدياد الاصابات في المجتمع قد يؤدي لحدوث طفرات بكورونا

لقاح

مراكز التطعيم السبت - روابط

أخبار متعلقة
منح دراسية

110 منح خارجية في تخصصات طبية مقدمة للأردن

92021311628232738861

وزير التربية : اقرار اعداد المقبولين في الجامعات نهاية الاسبوع

ابو قديس

وزير التعليم العالي: ضرورة تطوير الخطط الدراسية في الجامعات

820212816327203918676

أسس لتحديد مستوى اللغات الأجنبية لممارسة العمل الأكاديمي

التعليم العالي 2

التعليم العالي لـ الوكيل: نتائج قبولات المكرمة الملكية مع القبول الموحد

8202119132730589085922

أبو قديس : معدلات القبول الجامعي ستشهد انخفاضًا ملموسًا