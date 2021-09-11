التعليم العالي لـ الوكيل : لا قرار جديد بشأن حفلات التخرج

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مهند الخطيب أنه لا يوجد أي مستجد بشأن إقامة حفلات التخرج في الجامعات .



وأضاف الخطيب لـ " الوكيل الإخباري "أن الوزارة لم تصدر قرار بإقامة حفلات التخرج في الجامعات.



وكانت قد أعلنت الحكومة في تصريحات صحفية سابقة أنها تدرس قرار إقامة حفلات التخرج داخل الحرم الجامعي.



وطالب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقامة حفلات التخرج والإعلان عن موعد إقامتها بأقرب وقت .

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