السبت 06-02-2021
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تبحث في الوضع الوبائي الراهن

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السبت، 06-02-2021 11:54 ص

بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا

الحكومة تبحث في الوضع الوبائي الراهن

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - تحذيرات عدة أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية ، تحسّبا من ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، في المملكة.

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وخلال قراءة "الوكيل الإخباري" ، لتصريحات وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، أمس الجمعة ، حينما قال " ارتفاع نسبة الايجابية بفحوصات كورونا حتم على الأردن إعادة النظر بالوضع الوبائي خلال الأسبوعين المقبلين" ، فإن ذلك يعني أن هنالك إجراءات قادمة في حال وجود تغييرات على الوضع الوبائي.

 

الأمر يتطلب استمرار الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي من شأنها الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي الراهن، خاصة بعد قرار العودة إلى المدارس والتعليم الوجاهي وإعادة فتح العديد من المنشآت الاقتصادية ، عدا عن ظهور إصابات جديدة بسلالة فيروس كورونا المتحورة .

 

الحكومة تبحث عدد من الأمور خلال الفترة الحالية ، ودراسة توصيات الجهات المعنية ، من أجل المصلحة العامة ، ومنع انتشار الفيروس.

 

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