الحكومة تدعم طلبة الجامعات المحتاجين بـ 10 ملايين دينار العام المقبل

الوكيل الإخباري - رصدت الحكومة مبلغ 10 ملايين دينار، لصندوق دعم الطالب المحتاج، ضمن مخصصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موازنة العام المقبل.
وكشفت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه خُصص لبرنامج تطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية مبلغ مليون و710 آلاف دينار، فيما خُصص لذات البرنامج في كليات المجتمع الرسمية 500 إلف دينار.
ورصدت الحكومة 5 ملايين دينار لتطوير الجامعات الرسمية، كما رصدت 120 ألف دينار لمشروع تطوير التعليم العالي نحو اقتصاد المعرفة.
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ووصل مجموع المبالغ المُقدرة للمشاريع الرأسمالية لوزارة التعليم العالي في موازنة العام المقبل 20 مليون و 885 ألف دينار.
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