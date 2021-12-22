الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

ثقافة العقبة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

بلدية إربد تمدد دوام مديرية المسقفات

يوم تفاعلي لفريق الظل الشبابي في إربد

محاضرة في الطفيلة حول مخاطر المخدرات

الحكومة : تعليمات جديدة لتشغيل وتنظيم عمل مركبات الشحن مطلع 2022

المعاني يحذر من سرعة انتشار متحور اوميكرون

انخفاض ملموس على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

اتفاق ينهي إضراباً لحافلات (اربد - عمان) إثر تغول حافلات أخرى على عملهم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

هام من "الصحة" حول توفر مطاعيم الأطفال في المراكز الصحية

الأربعاء، 22-12-2021 04:38 م

الحكومة تدعم طلبة الجامعات المحتاجين بـ 10 ملايين دينار العام المقبل

جامعة البلقاء 2


الوكيل الإخباري - رصدت الحكومة مبلغ 10 ملايين دينار، لصندوق دعم الطالب المحتاج، ضمن مخصصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موازنة العام المقبل.

اضافة اعلان


وكشفت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه خُصص لبرنامج تطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية مبلغ مليون و710 آلاف دينار، فيما خُصص لذات البرنامج في كليات المجتمع الرسمية 500 إلف دينار. 


ورصدت الحكومة 5 ملايين دينار لتطوير الجامعات الرسمية، كما رصدت 120 ألف دينار لمشروع تطوير التعليم العالي نحو اقتصاد المعرفة. 


ووصل مجموع المبالغ المُقدرة للمشاريع الرأسمالية لوزارة التعليم العالي في موازنة العام المقبل 20 مليون و 885 ألف دينار. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220211823344302113298

ثقافة العقبة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

12202120233717533829211

بلدية إربد تمدد دوام مديرية المسقفات

12202121174025158996532

يوم تفاعلي لفريق الظل الشبابي في إربد

1220212020355692490667

محاضرة في الطفيلة حول مخاطر المخدرات

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : تعليمات جديدة لتشغيل وتنظيم عمل مركبات الشحن مطلع 2022

كورونا 7

المعاني يحذر من سرعة انتشار متحور اوميكرون

أخبار متعلقة
1220212083157887913434

التعليم العالي: لا قرار بتعليق دوام الجامعات

12202114225029630399207

التعليم العالي: 71.6 ألف طلب مطابق لشروط الإستفادة من المنح والقروض الداخلية

262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل