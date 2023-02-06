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الإثنين، 06-02-2023 09:05 م

الحكومة تُصدر توضيحاً حول دوام الموظفين

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت الحكومة توضيحاً عبر منصة حقك تعرف الحكومية حول دوام الموظفين غداً الثلاثاء .

ونفت منصة حقك تعرف الحكومية ما يتم تداوله من أخبار عن تأخير الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غد الثلاثاء بسبب الظروف الجوية السائدة.

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي مطلع إنه لا يوجد ما يستوجب اتخاذ قرار بتعطيل دوام الموظفين في الوزارات والمؤسسات الرسمية ليوم غد الثلاثاء حتى الآن.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس الوزراء سيبقى على اطلاع حول آخر التحديثات التي تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية حول المنخفض الجوي ومدى تأثيره على الحياة العامة.

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