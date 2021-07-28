الحكومة: قد يكون هناك ارتفاع بفاتورة الكهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الأربعاء، إن الشريحة المنزلية التي تستهلك أكثر من 600 كيلو واط شهريا لن تكون مدعومة بالتعرفة الكهربائية.

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وأضافت خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنتي الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية أنه قد يكون هناك ارتفاع في فاتورة الكهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط، حيث تصل قيمة الزيادة في فاتورة كهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط بين 1.5 دينار - 10 دنانير.



وقالت زواتي ، إن الحكومة تجري دراسة على التعرفة الكهربائية، حيث سيجري تخفيض عدد الشرائح في فاتورة الكهرباء لتبسيط التعرفة الكهربائية.



وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة قال إن من يستهلك أقل من 600 كيلو واط شهريا لن تزيد فاتورته بل من المتوقع ان تنخفض.