الحنيطي يؤكد اهمية الإعلام العسكري بتزويد الجمهور بالمعلومات



الوكيل الاخباري -

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إن للإعلام العسكري دورا كبيرا في تزويد الجمهور بالمعلومات وبما يسهم في تشكيل الرأي العام بكل نزاهة وحيادية بالتشارك والتعاون مع كافة وسائل الأعلام.وأكد بأن القوات المسلحة تسعى إلى الارتقاء بكافة الوسائل الإعلامية المتوفرة لديها بما ينعكس ايجاباً على إيصال رسائلها، مراعية التطور الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي وبما يشمل كافة النواحي المتعلقة بالقوات المسلحة خاصة الادوار الإنسانية والتنموية التي تقوم بها. جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الخميس، إلى مديرية التوجيه المعنوي، وكان في استقباله مديرها العميد الركن طلال الغبين. واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة إلى إيجاز عسكري قدمه مدير التوجيه المعنوي عن الدور الذي تقوم به المديرية والمهام والواجبات الموكولة لها، ودورها المحوري والمهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية المظفرة.