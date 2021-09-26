الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وكان في استقباله مدير عام المؤسسة العقيد محمد خليل الحديدي.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير عام المؤسسة عن جاهزية المؤسسة وأسواقها المنتشرة في جميع محافظات المملكة وخطط المؤسسة المستقبلية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على أهمية المحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها، وضمان سلامة السلع وجودتها وفقاً لأعلى المواصفات.



ووجه اللواء الركن الحنيطي إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات والإجراءات الشرائية المتبعة والعمل على توفير السلع للمواطنين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم وبجودة عالية.

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