الجمعة 22-01-2021
الوكيل الاخباري

الخارجية توضح للوكيل تفاصيل اختطاف أردني في مصر

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الجمعة، 22-01-2021 02:48 م

الخارجية توضح للوكيل تفاصيل اختطاف أردني في مصر

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز للوكيل الاخباري ان السفارة الاردنية في القاهرة تواصلت مع الاجهزة الامنية المصرية بعد حادثة اختطاف مواطن اردني في مصر .

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وقال الفايز للوكيل الاخباري ان الاجهزة الامنية المصرية نفذت حملة واسعة للبحث عن المواطن الاردني المختطف وذلك باشراف مديرية أمن الإسماعيلية وتم العثور على المواطن الاردني وتحريره والقاء القبض على من قام بعملية الاختطاف .

 

واكد الفايز ان المواطن الاردني بصحة جيدة وان سفارة المملكة في مصر تتابع حيثيات القضية . 


 




 

 


 

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