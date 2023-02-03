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الجمعة، 03-02-2023 07:25 م

الخدمات الطبية: نعالج 38% من الأردنيين

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الوكيل الاخباري  - قال العميد الدكتور ماهر المعايطة، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية، إن الخدمات الطبية جوهرة الطب تعالج 38% من المواطنين في الاردن.

وأضاف المعايطة أن الخدمات الطبية تطلع دوما نحو التطوير واقامة جسور مع مؤسسات عالمية لتطوير الطب بشكل عام.

وبين أن المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية سيقام خلال الفترة 7-8 من اذار المقبل تحت رعاية الملك فيما سيشارك فيه 8 الاف مشارك.

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