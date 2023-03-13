الزراعة تؤكد توفر الخضار واللحوم و الألبان خلال شهر رمضان

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الزراعة توفر الخضار والفواكه واللحوم والألبان ومشقاتها خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي جميع احتياجات المواطنين.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن كميات الخضار والفواكه الواردة للأسواق من ما زالت أعلى من احتياجات الأسواق المركزية، حيث بلغت 4500 طن يوميا رغم أن احتياجات السوق تبلغ نحو3500 طن.



كما أكدت توفر اللحوم الحمراء بجميع أشكالها المبردة والمجمدة و"الفاكيوم" إذ تم استيراد نحو 160 ألف رأس من الأغنام الحية، وألف طن من اللحوم المجمدة خلال العام الحالي، إضافة إلى المواشي المحلية لتشكل نحو 5000 آلاف طن من اللحوم وهي تزيد عن حاجة السوق البالغة نحو 3000 طن خلال الشهر الكريم.



وأشار الى ان الوزارة توفر لحوم العجل بكميات تكفي حاجة المملكة لثلاثة أشهر، أي بما يزيد على الحاجة خلال الشهر الفضيل، مبينة أن كميات الدواجن المنتجة محليا والمستوردة تغطي أضعاف احتياجات السوق خلال شهر رمضان .



وبينت أن كميات مشتقات الألبان الموردة للسوق تغطي الطلب اليومي، مشيرة إلى أنه في حال ملاحظة أي نقص فإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، ستدرس جميع الخيارات المتاحة بما يلبي الطلب وحاجة المواطنين.



وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع الطلب على السلع في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ودعت المواطنين إلى عدم التهافت على السلع، والتوجه نحو الشراء المبكر بما تقتضيه الحاجة اليومية.

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