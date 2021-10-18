الزرقاء : ورشة قانونية حول قانوني العمل والجرائم الإلكترونية



الوكيل الاخباري - نظمت شبكة الوقاية المجتمعية في الزرقاء بالتعاون مع كلية الزرقاء الجامعية /جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين، ورشة قانونية بعنوان "قانون العمل وقانون الجرائم الإلكترونية في الحد من التطرف والتطرف العنيف ".



وأكد عميد الكلية الدكتور مصطفى عيروط أهمية أن يكون هنالك توعية قانونية على كافة الأصعدة، ومن خلال المنظمات المحلية والشبكات القانونية، مشيرا إلى أن من اهداف الكلية تنمية علاقات التعاون مع المؤسسات المحلية والرسمية والأكاديمية والاجتماعية والتطوعية لتصبح الكلية جزءاً فاعلاً ومشاركاً على مستوى المجتمع المحلي فيما يتعلق بأمور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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