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الثلاثاء، 07-02-2023 10:07 م

الزلازل الأردني يرد على احتمالات وقوع زلزال كبير في المنطقة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان أنه لا يمكن التنبؤ بوقوع زلزال كبير في المنطقة.اضافة اعلان


وقال سويدان لـ"الوكيل الإخباري"، إن المنطقة نشطة زلزاليا، وتاريخيا وقع فيها العديد من الزلازل الكبيرة وتأثرت فيها الأردن ولو بشيء بسيط، كان آخرها العام الماضي عند وقوع هزات قرب الحدود الشمالية وشعر بها سكان المناطق في إربد ولواء الرمثا.

وحول الحديث المتكرر عن وقوع زلزال قوي في المنطقة، أضاف أن مصدر هذه الإشاعات هم العلماء في "إسرائيل" الذين يحذرون باستمرار من وقوعها لكن لا يوجد هناك نظرية علمية حول وقت وقوع الزلازل ومدى شدتها.

وبيّن أن الزلازل الارتدادية للزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا غير مؤثرة لأنها ليست شديدة ولكون مركزها بعيد عن الأردن.

وأشار سويدان إلى وقوع نحو 400 هزة أرضية ارتدادية منذ وقوع زلزال تركيا وسوريا، لافتا إلى أن الزلازل الارتدادية قد تستمر لعدة أيام بعد وقوع الزلزال القوي.

وكان وقع زلزال قوي في تركيا وسوريا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، وتخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 6 آلاف قتيل و30 ألف جريح.

 




 

 


 

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