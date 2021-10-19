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الثلاثاء، 19-10-2021 12:34 م

الصحة: حريصون على إبقاء التعليم وجاهيا في المدارس والجامعات

طلبة خاص 2


الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس،الثلاثاء، إن أعداد المصابين ممن تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد "قليلة"، داعيا إلى الإقبال على اللقاح بشكل أكبر.

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و بشأن  التعليم الوجاهي قال شركس : "حريصون على إبقاء التعليم الوجاهي سواء المدرسي أو الجامعي وخيارنا الإبقاء عليه والعودة للتعليم عن بعد مرتبطة ببروتوكول صحي واضح وضعنا الوبائي الحالي مقبول ونأمل أن لا نصل لمستويات سابقة في أعداد الإصابات و الإغلاقات خيارات لا نحب اللجوء إليها". 


وقال إن التجمعات مثل إقامة الولائم وبيوت العزاء إضافة للاحتفالات التي تحصل في العلن، جميعها مرتبطة ببعضها عند التحدث عن الإصابات ويجب أن نخفف منها.


 




 

 


 

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