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الجمعة، 07-05-2021 01:05 ص

الصحة : فتح 70%؜ من القطاعات واعادة النظر بقرارات حظر التجول بهذا الموعد

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 الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي إن المؤشرات الوبائية تدل على أن الوضع جيد.
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وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك انخفاض مستمر في أعداد الاصابات ونسب الفحوصات الايجابية، وعدد الوفيات، والحالات النشطة وكل المؤشرات تدل على وضع جيد ولكنه ليس مطمئنا وعلينا عدم التراخي والانتباه جيدا للوضع الوبائي والاستمرار بالالتزام.

وبين أن الاجراءات الصعبة قد تحدث في حال عدم الالتزام بالاجراءات والتطعيم وهو ما يمكن أن يؤدي لموجة ثالثة.

وبين أن الصيف الآمن والعودة للانفتاح تحتاج للعمل وفتح 70٪؜ من القطاعات بنهاية حزيران والباقي بنهاية أيلول.

وأكد أن ساعات الاغلاق أصبحت نمط جديد من الحياة والظروف اجبرتنا على ذلك واعادة النظر بالقرارات في 15 ايار.

ووجه الشكر لكوادر القطاع الصحي على جهودهم في الجائحة.

 




 

 


 

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