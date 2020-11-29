الصرايرة: 10 ملايين دينار من صندوق همّة وطن لشراء أجهزة ومستلزمات طبية ولتجهيز المستشفيات الميدانية

الوكيل الاخباري -

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أعلن نائب رئيس لجنة إدارة حسابات صندوق همّة وطن، جمال الصرايرة، اليوم عن موافقة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على توصية لجنة الإدارة بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لشراء أجهزة ومستلزمات طبية وتجهيز المستشفيات الميدانية وعقد الاتفاقيات اللازمة لاستيعاب المرضى في مستشفيات القطاع الخاص.وأوضح الصرايرة، أن هذا المبلغ سيدعم جهود وزارة الصحة وكوادرها الطبية والتمريضية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، خصوصاً بعد تزايد أعداد الإصابات التي باتت تفوق قدرات المستشفيات الحكومية.وبحسب الصرايرة بلغت إجمالي التبرعات لصندوق همّة وطن بلغت حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري 94.2 مليون دينار، صرف منها 92.6 مليون دينار تم توزيعها كالتالي؛ ب 73 مليون لصندوق المعونة الوطنية، و4.2 مليون دينار لوزارة الصحة لتوفير جهاز PCR وعينات فحص كورونا، و2 مليون دينار لتكية أم علي، و1مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.كما تم تخصيص مبلغ 2 مليون دينار لوزارة الخارجية لدعم برنامج عودة آمنة للأردنيين من الخارج، إضافة إلى 433 ألف دينار لمستشفى الجامعة لتوفير أجهزة التنفس الصناعي النافذ وغير النافذ وأجهزة غسيل كلى، وأخيرا 10 ملايين دينار لشراء أجهزة ومعدات لمستشفيات وزارة الصحة الميدانية.وبحسب الصرايرة، فإن آلية الصرف واضحة وشفافة وتخضع للرقابة حيث تطلع لجنة إدارة حساب التبرعات الرئيسية،على تقارير دورية مقدمة من الجهات الحاصلة على التبرعات حول أوجه الصرف والانفاق.