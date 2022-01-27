الضمان الاجتماعي: نتابع باهتمام قضية سائق الجرافة الذي توفي أثناء إزالة الثلوج في عمان

الوكيل الاخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها تتابع باهتمام بالغ قضية العامل في أمانة عمان الكبرى الذي توفى أثناء عمله في الظروف الجوية السائدة.

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وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي بأن سجّلاتها تشير إلى أن السائق المتوفى مشترك حاليا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال عمله في أمانة عمان، مؤكدةً متابعتها مع الأمانة لتزويد المؤسسة بكافة الوثائق اللازمة لغايات السير بإجراءات تخصيص راتب الوفاة لذوي المتوفى.



وأضافت المؤسسة أن المتوفى له فترات اشتراك تتيح لورثته الحصول على راتب الوفاة الطبيعية في حال لم تكن الوفاة ناتجة عن إصابة العمل.



وأكدت المؤسسة أنها ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أمانة عمان بخصوص حادث العمل الذي أودى بحياة السائق، معربةً عن أسفها للحادث الذي أودى بحياة المرحوم، كما تتقدم المؤسسة بأحر التعازي والمواساة لأهل المرحوم وذويه.

