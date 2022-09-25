الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

لجان انتخاب غرف التجارة تؤدي اليمين القانونية

الضمان تدعو سائقي التاكسي للشمول والاستفادة من دعم الاشتراكات والحوافز النقدية والمنافع التأمينية

تخفيضات وعروض واسعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

حوارية بالشونة الشمالية تناقش أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب

اختتام معسكر الأنماط الصحية في شباب عجلون وعبين

الاستهلاكية المدنية توضح حول أسعار بيع السكر والأرز والحطين

كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

نقابة الأطباء تحذر وزير الصحة

اختتام ورشة تدريبية عن حماية البيئة في خليج العقبة

الأحد، 25-09-2022 07:53 م

الضمان تدعو سائقي التاكسي للشمول والاستفادة من دعم الاشتراكات والحوافز النقدية والمنافع التأمينية

920222513247276235495


الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي جميع سائقي التاكسي العمومي (الأصفر) إلى المبادرة بالشمول بمظلة الضمان الاجتماعي والاستفادة من الميزات التي يمنحها برنامج استدامة ++ والمتمثلة بدعم الاشتراكات بواقع (75%) عن الستة أشهر الأولى و (50%) عن الستة أشهر الثانية و (25%) عن الستة أشهر اللاحقة، هذا بالإضافة إلى تقديم دعم نقدي على (3) دفعات شهرية بواقع (100) دينار في الشهر الأول و(100) دينار في الشهر العاشر و(100) دينار في الشهر الخامس عشر، مع إمكانية تحويل هذا الدعم لغايات تسديد فروقات الاشتراكات، وهو ما يعني أن إجمالي ما يتحمله السائق من اشتراكات عن كامل الثمانية عشر شهراً هو (16) دينار، إذا كان مشمولاً على الحد الأدنى للأجور وعلى شريحة (50%) في تأمين الشيخوخة باعتبارها أقل شريحة معتمدة للشمول في البرنامج.

وأكدت المؤسسة بأن شمول سائقي التاكسي أصبح إلزامياً وهو ما يضمن للسائق الحماية التي توفرهـا مختلف التأمينات بما في ذلك خدمة علاج إصابات العمل المرتبطة بحوادث السير.

ودعت المؤسسة في بيانها سائقي التاكسي إلى الاطلاع على دليل (الشمول الحر لسائقي التاكسي) والذي يبين خطوات تقديم طلب الشمول وطلب الاستفادة من برنامح استدامة ++ والمتوفر في زاوية المكتبة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO أو الدخول إليه مباشرةً عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3xQnH4F.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

لجان انتخاب غرف التجارة تؤدي اليمين القانونية

8202224164341939719394

تخفيضات وعروض واسعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

w

حوارية بالشونة الشمالية تناقش أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب

9202221194511923576102

اختتام معسكر الأنماط الصحية في شباب عجلون وعبين

3202223122426784517837

الاستهلاكية المدنية توضح حول أسعار بيع السكر والأرز والحطين

8202230172259779405309

كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان

أخبار متعلقة
w

حوارية بالشونة الشمالية تناقش أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب

9202210214149862847755

عجلون : ورشة توصي بوضع استراتيجيات لمواجهة العنف الاقتصادي

8

لحظة اصطدام سيارة اسعاف بجسر مشاة سقط على طريق المطار - فيديو

f

حقيقة اصدار ورقة نقدية من فئة 100 دينار بالاردن

main_image6324a39a8a187

توضيح حول فيديو مشاجرة بعمان انتهت بحادث دهس

920223145010926695794

الضمان الاجتماعي تطلق النسخة التجريبية من خدمة الدردشة التفاعلية "DAMAN BOT"