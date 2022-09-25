الضمان تدعو سائقي التاكسي للشمول والاستفادة من دعم الاشتراكات والحوافز النقدية والمنافع التأمينية

الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي جميع سائقي التاكسي العمومي (الأصفر) إلى المبادرة بالشمول بمظلة الضمان الاجتماعي والاستفادة من الميزات التي يمنحها برنامج استدامة ++ والمتمثلة بدعم الاشتراكات بواقع (75%) عن الستة أشهر الأولى و (50%) عن الستة أشهر الثانية و (25%) عن الستة أشهر اللاحقة، هذا بالإضافة إلى تقديم دعم نقدي على (3) دفعات شهرية بواقع (100) دينار في الشهر الأول و(100) دينار في الشهر العاشر و(100) دينار في الشهر الخامس عشر، مع إمكانية تحويل هذا الدعم لغايات تسديد فروقات الاشتراكات، وهو ما يعني أن إجمالي ما يتحمله السائق من اشتراكات عن كامل الثمانية عشر شهراً هو (16) دينار، إذا كان مشمولاً على الحد الأدنى للأجور وعلى شريحة (50%) في تأمين الشيخوخة باعتبارها أقل شريحة معتمدة للشمول في البرنامج.



وأكدت المؤسسة بأن شمول سائقي التاكسي أصبح إلزامياً وهو ما يضمن للسائق الحماية التي توفرهـا مختلف التأمينات بما في ذلك خدمة علاج إصابات العمل المرتبطة بحوادث السير.



ودعت المؤسسة في بيانها سائقي التاكسي إلى الاطلاع على دليل (الشمول الحر لسائقي التاكسي) والذي يبين خطوات تقديم طلب الشمول وطلب الاستفادة من برنامح استدامة ++ والمتوفر في زاوية المكتبة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO أو الدخول إليه مباشرةً عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3xQnH4F.

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