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الثلاثاء، 21-11-2023 07:24 م

العلوم والتكنولوجيا والملحقية القطرية تبحثان التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتورة سهاد الجندي، اليوم الثلاثاء، مع الملحق الثقافي القطري في الأردن حمد بن عبدالله آل محمود الشريف، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة أحوال الطلبة القطريين الدارسين بالجامعة.

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وأكدت الجندي، حرص الجامعة على توطيد وتوثيق صلة التعاون مع الملحقية الثقافية القطرية في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية، لافتةً إلى أن الجامعة تعمل على تقديم أشكال الدعم والرعاية للطلبة العرب والأجانب الدارسين فيها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية.


وأشادت بحرص الملحقة القطرية على التواصل المستمر مع إدارة الجامعة والطلبة القطريين ومتابعة مسيرتهم الدراسية.


بدوره، لفت الشريف إلى متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين لا سيما التعليمية والتربوية، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي المرموق الذي تشهده الجامعة، والمستوى المتميز للطلبة القطريين.

 




 

 


 

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