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الإثنين، 13-03-2023 07:31 م

العمل: بلاغ تحديد ساعات العمل في شهر رمضان لا يشمل القطاع الخاص

العمل


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره اليوم الإثنين الموافق 13آذار 2023 وحدد فيه ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص.

وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.

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