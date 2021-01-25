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الإثنين، 25-01-2021 02:32 م

العميد الفراية يوضح للوكيل حول تلقي العسكريين لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية في تصريح للوكيل الاخباري تفاصيل حول تلقي العسكريين لقاح كورونا ضمن الحملة الوطنية التي تقوم بها وزارة الصحة .

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العميد الفراية اوضح ان الاولوية في اخذ مطعوم كورونا ضمن ما اعلنته وزارة الصحة لعدة فئات وعلى راسها من هم فوق الـ 60 عاماً مشيرا الى ان هذا الشرط لا ينطبق على منتسبي القوات المسلحة حيث لن يتم اعطاء المطعوم لهم لعدم تحقيق هذا الشرط .

 

واكد الفراية ان العسكريين يتم معاملتهم كالمدنيين في ملف تلقي لقاح كورونا ووفق الاولويات التي اعلنتها وزارة الصحة والتي حددت 3 فئات ستكون هي اول من يتلقى لقاح كورونا وهذه الفئات هي الكوادر الطبية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة . 

 

 


 




 

 


 

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