الغذاء والدواء تصدر نشرة توعية بشأن الأدوية المهدئة والنفسية

الوكيل الإخباري - أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نشرة توعية تتضمن إرشادات التعامل الآمن مع الأدوية المهدئة والنفسية والمخدرة.

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وتأتي هذه النشرة، وفق بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الأحد، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف في 26 من شهر حزيران سنويا، تحت شعار أطلقته منظمة الأمم المتحدة "المخدرات.. نهاية مؤلمة".



وحذرت النشرة من تناول أي دواء مهدئ أو نفسي أو مخدر دون الرجوع إلى الطبيب المختص بتقييم الحالة المرضية، لأن من شأن ذلك أن يسبب الإدمان، داعية إلى تجنب مشاركة الأدوية المهدئة والنفسية والمخدرة المتبقية بعد انتهاء فترة العلاج مع الآخرين وضرورة التخلص منها فورا، وتجنب زيادة عدد الجرعات وفترة استخدام الأدوية المهدئة والنفسية والمخدرة، أو استبدال نوع الدواء المهدئ أو النفسي أو المخدر الموصوف من قبل الطبيب بنوع آخر دون استشارة الطبيب.



وأكدت النشرة، ضرورة إخبار الطبيب عن الأدوية المتناولة كافة بالتزامن مع استخدام الدواء المهدئ أو النفسي أو المخدر؛ لتجنب تفاعله مع الأدوية الأخرى.



ويعد الاحتفال بهذا اليوم، فرصة للتوعية ضد إساءة استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها والحد من خطورتها وآثارها السلبية؛ استكمالا لجهود المؤسسة الرقابية على المستحضرات الصيدلانية عموما والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها.