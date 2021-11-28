الفايز يشارك بالدورة الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

الوكيل الإخباري - يشارك وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، والوفد المرافق، يوم الثلاثاء القادم، بالدورة ال 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي ستعقد في اسبانيا في الفترة 30 تشرين الثاني ولغاية 3 كانون الأول، وذلك بناءاً على دعوة كريمة من الحكومة الإسبانية وجهها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.



وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، سيرافق وزير السياحة والآثار خلال مشاركته بالدورة التي تأتي بحضور سفيرة الأردن لدى اسبانيا أريج الحوامدة كلاً من :المستشار هشام العبادي، ومديرة الإتصال والتعاون الدولي انسام ملكاوي.



وسيجري التركيز من قبل الجمعية العامة خلال انعقاد هذه الدورة، على أهمية الابتكار والتعليم والتنمية الريفية في إعادة بناء قطاع السياحة، إضافة الى التشديد على الضرورة الملحة لتحويل القطاع الذي يفوق نموه بانتظام نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية.

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وستناقش الدورة أيضا مسائل كبرى لها تأثير مباشر على سياسات السياحة على أعلى المستويات الوطنية والدولية.



كما سيكون هنالك جدول اعمال موسع يجري خلاله مناقشة العديد من قضايا السياحة العالمية.

