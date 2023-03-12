الفلك الاردني: فرصة كبيرة لمشاهدة هلال رمضان والعيد بالعين المجردة

الوكيل الإخباري - أفادت مدير عام المؤسسة الأردنية استروجو لعلوم الفضاء والفلك الدكتورة آلاء العزام، بأن ثمة فرصة كبيرة لرؤية هلال شهر رمضان الفضيل في المملكة بالعين المجردة، إذا ما خلت السماء من الغيوم مع غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 22 آذار 2023.

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وقالت العزام في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الفكرة تتمحور حول معرفة وقت غروب الشمس ووقت غروب القمر في يوم معين، وهناك احتمالان؛ إما أن القمر سيغرب أولا ثم الشمس سواء أكان ذلك بوقت قصير أو بوقت طويل، وبهذه الحالة لا يكون اليوم التالي بداية للشهر الفضيل، وإما أن يغرب القمر بعد الشمس سواء بوقت قصير أو بوقت طويل، وبذلك يكون اليوم التالي بداية للشهر الفضيل، مشيرة إلى أن هناك ثلاث حالات لغروب القمر بعد الشمس من ناحية الفترة الزمنية.



وبينت أن يوم الأربعاء الموافق 22 آذار، سيشهد غروب القمر بعد الشمس بحوالي 55 دقيقة بالنسبة لمدينة عمان، أي أن من الممكن مشاهدته بالعين المجردة، وبشكل واضح بإذن الله في حال عدم وجود الغيوم.



وأوضحت أنه في حال الرغبة بمشاهدة الهلال يجب الذهاب إلى مكان مطل من الناحية الغربية؛ بمعنى أن تخلو الجهة الغربية من المباني المرتفعة أو التلال مثلا، بحيث نتمكن من رؤية الأفق الغربي بسهولة.



وأشارت إلى أن الأمر نفسه سيطبق عند محاولة معرفة حلول عيد الفطر السعيد، حيث سيغرب القمر بعد الشمس بحوالي 26 دقيقة بالنسبة لمدينة عمان يوم الخميس الموافق 20 نيسان 2023.

