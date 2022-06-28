الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يخطر بوقف العمل في ثلاثة منازل بمسافر يطا جنوب الخليل

النيابة العامة: تسليم 7 من جثامين شهداء حادثة العقبة لذويهم ونقل 5 لعمان وواحد لإربد

المركزي عن تثبيت مقدار أقساط القروض: يراعي تخفيف أعباء السداد

انخفاض ملحوظ لأسعار الذهب محليا اليوم

اتفاق أردني أمريكي بـ 227 مليون دولار لتخفيض الفاقد المائي في المملكة

ضبط حدث 17 عاماً يقود مركبة ونش في عمان

بدء التحقيق بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز الكلورين في العقبة

موانئ العقبة: لا حوادث مشابهة لانفجار صهريج الغاز منذ أكثر من 37 عاما

مدعي عام إربد يوقف شخصا اعتدى على طبيب أسبوعا

البيئة: فحوصات الهواء في محافظة العقبة سليمة

الثلاثاء، 28-06-2022 12:17 م

القطاع التجاري يعزي بضحايا حادث العقبة

62b9f6ce022bf


الوكيل الإخباري - أعربت غرفة تجارة الأردن نيابة عن أعضاء مجلس إدارتها عن تعازيهم الحارّة بضحايا الحادث الأليم جراء تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة.

اضافة اعلان


وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في بيان اليوم الثلاثاء، "إن القطاع التجاري بمختلف أطيافه المتمثل برؤساء الغرف التجارية ومجالس إداراتهم ومنتسبيهم وممثلي القطاعات التجارية ومنتسبيها بعموم المملكة، يقدم تعازيه الحارة إلى الوطن بأكمله، والعقبة خاصة وأقارب وذوي شهداء وضحايا الحادثة، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان".


وعبر الكباريتي الذي يترأس كذلك غرفة تجارة العقبة، عن خالص تمنيات القطاع التجاري والخدمي بأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.


وقدم الشكر والتقدير لمختلف أجهزة الوطن الأمنية والطبية العاملة في مدينة العقبة، والمستشفيات العسكرية والمستشفى الميداني والمستشفيات الخاصة بكوادرها الطبية على سرعة استجابتهم، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدا ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة.


وأشار الكباريتي إلى أهمية ميناء العقبة الذي يعد شريانا تجاريا وحيويا مهما لاستيراد وتصدير البضائع والسلع للمملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1656405839013

معرض أردني للمطابخ وتجهيزاتها يستمر حتى الأول من تموز

3

الهواري: أثر الغاز من الناحية الصحية في العقبة انتهى

290605820_337917368515504_8836072050726563874_n

النيابة العامة: تسليم 7 من جثامين شهداء حادثة العقبة لذويهم ونقل 5 لعمان وواحد لإربد

البنك المركزي (5)

المركزي عن تثبيت مقدار أقساط القروض: يراعي تخفيف أعباء السداد

72eef868f9aa4007b9f90efed59194ef

مركز زها الثقافي يعلن فعاليات النادي الصيفي لهذا العام

290763948_396318165864018_1002804000398225010_n

اتفاق أردني أمريكي بـ 227 مليون دولار لتخفيض الفاقد المائي في المملكة

أخبار متعلقة
images_2015_-am0-aaaaaam_111111111-333_main_image5af14a8aaf4a6

الحكومة تحدد موعد إعلان مؤشرات الفقر في المملكة للعام 2021/ 2022

2f872fe8abb4486179e321b269f4d137

ديوان المحاسبة يستضيف لقاء عربيا للرقابة على الاستثمارات

7202124195523613057961

طوقان: امتلاك الطاقة النووية السلمية حق سيادي لكل دولة

600

الخصاونة ومدبولي يعقدان لقاء في أبو ظبي

Nuclear-Cooling-Towers

"الدولية للطاقة الذرية": مستعدون للتعاون مع الأردن حول البرنامج النووي

مستشفى البشير (2)

مدير مستشفيات البشير ينفي ادخال اي اصابة بجدري القرود