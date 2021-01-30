السبت 30-01-2021
الوكيل الاخباري

غزة.. 125 إصابة جديدة بكورونا

السعودية:ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

إضاءة معلم الخزنة إحتفاءً بعيد ميلاد الملك

ادارة السير تعلن عن إغلاق اجزاء من طريق إربد عمان

نحو 800 مدرسة حكومية ينطبق عليها شرط إعطاء مساحة مترين للطالب

الاردن يسجل اعلى وفيات بكورونا منذ 21 يوما

القطامين يطلع على ملف مشروع التوسعة الرابع للمصفاة

فتح معبر رفح الحدودي اعتبارا من الاثنين المقبل

العراق.. إصابة 26 مدنيا بانفجار في محافظة الديوانية

بريطانيا: انخفاض في إصابات ووفيات كورونا

السبت، 30-01-2021 08:33 م

القطامين يطلع على ملف مشروع التوسعة الرابع للمصفاة

4


الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين مع رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس علاء البطاينة سُبل انجاح مشروع التوسعة الرابع للمصفاة. 
اضافة اعلان

واطلع القطامين خلال لقاءه البطاينة على الخطوات التي قامت بها الشركة بخصوص مشروع التوسعة. 

وطالب البطاينة باعطاء المشروع الاستثناءات والاعفاءات اللازمة طبقا لقانون الاستثمار النافذ مثلما تم اعطاءها لمشاريع ضخمة ناجحة في الأردن، إضافة إلى اعطاءه صفة "مشروع استثماري مصادق عليه من مجلس الوزراء صاحب الصلاحية في ذلك. 

وأكد البطاينة أن المشروع لا يتضمن أي كفالة حكومية وهو يعتمد كليا على العائد الاستثماري له طبقا للدراسات العالمية، مشيراً إلى أن مشروع التوسعة يوفر أكثر من ٦ آلاف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى قدرة الشركة على الحفاظ على الوظائف الحالية. 

وفي نهاية اللقاء وعد القطامين بمتابعة ودراسة هذا الملف في محاولة لانجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

إضاءة معلم الخزنة إحتفاءً بعيد ميلاد الملك

348419_6_1580129263

بيان صادر عن وزارة الاشغال بخصوص الانزلاق على طريق جرش

666

ادارة السير تعلن عن إغلاق اجزاء من طريق إربد عمان

1202126181942463289630

نحو 800 مدرسة حكومية ينطبق عليها شرط إعطاء مساحة مترين للطالب

1202129151729487907516

الاردن يسجل اعلى وفيات بكورونا منذ 21 يوما

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

أمران سيحدثان غداً في المملكة

أخبار متعلقة
1202121212643190166304

القطامين : رفع الحد الادنى للاجور يشمل جميع القطاعات باستثناء المغلقة والاكثر تضررا

388354_6_1610220835

معن القطامين : كنت محقّا في النقد الذي وجهته للحكومات السابقة

1120203153914355774062

القطامين يكشف عن قرارات حكومية قادمة

120212134213227515054

وزير العمل يُصدر جُملةً من القرارات الهامة

12202025175712604659715

تفاصيل بلاغ رئيس الوزراء لتنظيم أجور العاملين في القطاع الخاص

12202022192816684342736

قرار بشأن الرواتب يدخل حيز التنفيذ قريبا