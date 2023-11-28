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الثلاثاء، 28-11-2023 10:54 م

الكرك: مبادرة للتبرع بالدم تضامنا مع الأهل في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - نظم نادي المتقاعدين العسكريين فرع الكرك، اليوم الثلاثاء، مبادرة للتبرع بالدم تضامنا مع الأهل في قطاع غزة بمشاركة متقاعدين عسكريين من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير نادي المتقاعدين العسكريين لمحافظة الكرك العميد المتقاعد إسماعيل الحباشنة إن هذه المبادرة تأتي كوقفة إنسانية من قبل المتقاعدين العسكريين في محافظة الكرك استجابة للمواقف المشرفة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين، تجاه أهلنا في فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص نظرا لما يتعرضون له من قتل وتدمير غير مسبوق وتشريد ومخططات يعيها الأردن قيادة وشعبا.


وثمن الحباشنة الجهود الكبيرة لجميع القائمين على المبادرة والمشاركين فيها والطاقم الطبي والتي أسهمت في تحقيق الكثير من الأهداف الوطنية والمجتمعية المنشودة.

 




 

 


 

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