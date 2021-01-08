الجمعة 08-01-2021
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الجمعة، 08-01-2021 01:08 م

المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد المملكة

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الوكيل الاخباري - أدى المصلون عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة، تضرعا لله تعالى بسبب الانحباس المطري.

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وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، دعا المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء في ظل الانحباس المطري الذي تشهده المملكة مع المراعاة للإجراءات الصحية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأكد خطباء المساجد أهمية إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في اقامة صلاة الاستسقاء والتضرع لله تعالى من خلال الدعاء والاستغفار والتوبة لإنزال الغيث رحمة بالعباد وجميع المخلوقات.


--(بترا)

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