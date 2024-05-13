المعهد المروري ينظم محاضرات توعوية في لواء الكورة

الوكيل الاخباري- نظم المعهد المروري الأردني، التابع لمديرية الأمن العام، محاضرات في التوعية المرورية لطلاب المدارس ضمن مديرية التربية والتعليم للواء الكورة.

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وبحسب بيان للمعهد، اليوم الاثنين، اشتملت المحاضرات على موضوعات، منها أسباب الحوادث المرورية، وطرق تجنبها، والأماكن المخصصة للعبور، والأماكن غير الآمنة لعبور الطريق، إضافة إلى التطبيق العملي لعبور الطريق.



وتطرقت المحاضرات لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن، والمحافظة على نظافة الطريق وكيفية الركوب في السيارة والحافلات باستخدام التعليم الإلكتروني وفقا للفئات العمرية.

