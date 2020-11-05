المفرق: تكثيف الرقابة على المواطنين والمنشآت والاسواق

الوكيل الاخباري -

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كثفت محافظة المفرق إجراءاتها الاحترازية والرقابية على المواطنين والمنشآت والمحال للمحافظة على صحتهم وسلامتهم.وقال محافظ المفرق، ياسر العدوان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن فرق عمل رقابية وصحية وبيئية وبلدية تقوم بتنفيذ جولات ميدانية على الأسواق كافة لضمان تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتقيد بالتعليمات الحكومية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أن إجراءات الرقابة مستمرة ولن تتوقف في سبيل المحافظة على ديمومة العمل وتسهيل تسوق المواطنين وفق التعليمات المتبعة في هذا الخصوص.