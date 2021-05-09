الملك يبحث مع الرئيس عباس الأوضاع الخطيرة في القدس المحتلة

الوكيل الإخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية.

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وبحث الملك وعباس الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على الفلسطينيين والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى، ومنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل، وكذلك الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.



وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة وفي المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها.