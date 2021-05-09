الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 08:14 م

الملك يعرب عن تقديره لدور القطاع الخاص في الدعم المستمر للمجتمع المحلي

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الوكيل الاخباري - أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، عن تقديره لدور القطاع الخاص في الدعم المستمر للمجتمع المحلي من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، وحرصه على التعاون مع باقي المؤسسات، والمساهمة في تنمية ودعم الشباب والمرأة.
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وأكد جلالته، خلال لقائه ممثلين عن القطاع الخاص في قصر الحسينية الأحد، أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد فرص اقتصادية جديدة في عدد من القطاعات، وبناء خارطة طريق للعامين القادمين، لإيجاد حلول للمعضلات المستمرة وتجاوز المعيقات، مشيرا جلالته إلى الفرص العديدة التي لا بد من البناء عليها، خلال الفترة القادمة، وضرورة المضي قدما بالإصلاح الإداري.

 




 

 


 

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