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الأرصاد الجوية تحدث توقعاتها حول تساقط الثلوج في الأردن

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اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

الأحد، 14-02-2021 03:22 م

المنخفض القطبي القادم والطريقة التي تفاعل بها الاردنيون معه

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تبادل مواطنون الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حول توقعات المنخفض الجوي القادم والذي - تشير خرائط الطقس حسب التحديثات الاخيرة- على انه سيحمل معه الثلوج .

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مواطنون تفاعلوا مع توقعات الطقس بنوع من الفكاهة حيث قال بعضهم في التعليقات على خبر الطقس :

 


وذلك في اشارة الى الطبق المتعارف عليه لدى الاردنيين خلال موجات البرد القارصة حيث يقوم اغلب المواطنين بطهي العدس في مثل هذه الظروف الجوية .

 

كما تفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة اخرى على توقعات الطقس : 

 


 

حيث ادخل مواطنون اسلوب الفكاهة في التعليقات مشيرين الى انشاء منصة للثلوج تحمل اسم منصة ثلجك . 

 

الى ذلك تواصلت التعليقات على توقعات الطقس حيث جاء فيها ايضا تعليقا على الثلوج القادمة للمملكة : 

 


 

وذلك في اشارة الى زيادة عدد الضرائب التي يدفعها المواطنون للحكومة وذلك في اسلوب مضحك . 

 

 


 




 

 


 

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