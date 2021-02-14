المنخفض القطبي القادم والطريقة التي تفاعل بها الاردنيون معه

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تبادل مواطنون الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حول توقعات المنخفض الجوي القادم والذي - تشير خرائط الطقس حسب التحديثات الاخيرة- على انه سيحمل معه الثلوج .

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مواطنون تفاعلوا مع توقعات الطقس بنوع من الفكاهة حيث قال بعضهم في التعليقات على خبر الطقس :





وذلك في اشارة الى الطبق المتعارف عليه لدى الاردنيين خلال موجات البرد القارصة حيث يقوم اغلب المواطنين بطهي العدس في مثل هذه الظروف الجوية .

كما تفاعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة اخرى على توقعات الطقس :





حيث ادخل مواطنون اسلوب الفكاهة في التعليقات مشيرين الى انشاء منصة للثلوج تحمل اسم منصة ثلجك .

الى ذلك تواصلت التعليقات على توقعات الطقس حيث جاء فيها ايضا تعليقا على الثلوج القادمة للمملكة :





وذلك في اشارة الى زيادة عدد الضرائب التي يدفعها المواطنون للحكومة وذلك في اسلوب مضحك .



