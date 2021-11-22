المواصفات والمقاييس : ضبط 16 أسطوانة غاز تم التلاعب بوزنها

الوكيل الاخباري- قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس إن الوزن الإجمالي لأسطوانة الغاز المنزلية هو وزن الأسطوانة فارغة والمثبت عليها مضافاً إليها 12.5 كغ، داعية الى التحقق من أوزان اسطوانات الغاز عند الشراء.



وأضافت في منشور لها عبر فيسبوك، أنه في حال وجود شكاوى يرجى التواصل عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد 065301243 أو عبر تطبيق "بخدمتكم"أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo، أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/2O6n3Zq



وكانت المؤسسة قد ضبطت احدى وكالات الغاز المنزلي في محافظة الزرقاء تقوم بالتلاعب وغش اسطوانات الغاز المنزلي بهدف الغش والاحتيال على المواطنين.



وقالت إن معلومات وردت لمديرية الامن العام حول قيام احدى وكالات الغاز المنزلي بالعبث والتلاعب باسطوانات الغاز، إذ قاموا بتتبع تلك المعلومات وبعد التأكد منها جرى ضبط مركبة تابعة للوكالة والتحقق من الاسطوانات من قبل مفتشي مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، حيث أكدت الفحوصات أنه قد تمّ التلاعب بأوزان واختام (16) اسطوانة تمّ ضبطها، بالإضافة إلى ضبط أدوات تستخدم لغايات التلاعب بالاختام وإنقاص الأوزان، وجرى التحفظ عليها لمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة.

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