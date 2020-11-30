الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

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الهياجنة : جاهزون بنسبة %100

الامانة : إعادة الحركة المرورية بشارع عبدالله غوشه

الإثنين، 30-11-2020 07:54 م

الهياجنة : جاهزون بنسبة %100

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 الوكيل الاخباري - علق أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة مساء الاثنين، على إعلان شركة موديرنا الأمريكية، بأن لقاحها لمواجهة فيروس كورونا فعال بنسبة 100 بالمئة، قائلا إنه يتم التفاوض مع الشركة الأمريكية وشركات أخرى لشراء اللقاح. 
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 وأوضح الهياجنة في تصريحات صحفية أنه لم يتم الاتفاق مع الشركة الأمريكية حول كميات اللقاح التي من المفترض أن يحصل عليها الأردن.

وأشار الهياجنة إلى أن الشركة الأمريكية، صنعت مطعوما يعتمد على الشيفرة الوراثية وإنتاج أجسام مضادة تكون المناعة ضد فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بعمليات التفاوض مع الشركة الأمريكية، أوضح أن تفاوض الأردن مع شركات اللقاحات مبنية على ضرورة تأمين اللقاح فور نجاحه.

ولفت إلى أننا في الأردن جاهزين 100% حال وصول اللقاحات إلينا . 

 




 

 


 

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