اهتمام روسي بالإستثمار في الأردن

الوكيل الإخباري -

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بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، الاربعاء، مع نائب رئيس البعثة في سفارة روسيا الاتحادية لدى المملكة ايليا بولقكوف واقع العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل تطويرها لآفاق أوسع.وحسب بيان صحفي للغرفة، أكد الكباريتي أهمية مد جسور جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وروسيا، وزيادة حجم التبادل التجاري وتحديد القطاعات ذات الاهمية الكبيرة لسوقي البلدين.وأشار الكباريتي إلى أن جائحة كورونا أفرزت تحديات كبيرة أمام حركة الانتاج والتجارة، ما يتطلب البحث عن وسائل جديدة يمكن من خلالها تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.بدوره، أكد بولقكوف حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، والعمل المشترك لزيادة حجم التجارة، وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة.وأشار إلى وجود رغبة من الجانب الروسي للاستثمار بالمملكة، وخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والسكك الحديدية.وتم الاقتراح، خلال اللقاء الذي عقد بمقر تجارة الأردن، على أن تتبادل الغرفة والسفارة المعلومات حول أهم القطاعات والفرص المتاحة لدى الجانبين لتشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري، الى جانب عقد لقاء اقتصادي أردني روسي سوري مشترك.