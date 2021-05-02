ايعاز من وزير التربية والتعليم ببدء استقبال وتسجيل مرحلة رياض الاطفال

الوكيل الاخباري - اوعز وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس اليوم الأحد ببدء استقبال الأهالي لتسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال للمستوى الثاني (KG2)، بحسب ما أكد مدير إدارة التعليم في الوزارة سامي المحاسيس.

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وقال المحاسيس إنه تم الإيعاز بقبول الأطفال من مواليد 1 كانون الثاني/ يناير 2016 وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وفق تعليمات واشتراطات رياض الأطفال الحكومية.



وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان في المدارس لغايات القبول في مرحلة رياض الأطفال، حيث تتكون من مديرة المدرسة، ومعلمة الروضة ومعلمتين اثنتين في المدرسة من سكان المنطقة التي توجد فيها المدرسة، وممثل عن قسم التعليم العام في مديرية التربية والتعليم، وممثل عن المجتمع المحلي.