الأحد 02-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين لـ الوكيل : لا تراجع عن الحظر الجزئي في العيد والعطلة بالاساس 3 ايام فقط

وفيات الأحد 2/5/2021

الخارجية لـ الوكيل : شفاء 3 أردنيين من كورونا في الهند

شكوى من تراكم مخلفات ذبح المواشي في عين الباشا- صور

محكمة جزاء عمّان تعقد جلسة في قضية مستشفى السلط

أزمة خانقة على طريق جرش - عمان

ايعاز من وزير التربية والتعليم ببدء استقبال وتسجيل مرحلة رياض الاطفال

مؤشرات إيجابية لعودة الحياة إلى مجاريها في المملكة

التطعيم في البنوك يبدأ اليوم

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في ' الشيخ جراح '

الأحد، 02-05-2021 09:44 ص

ايعاز من وزير التربية والتعليم ببدء استقبال وتسجيل مرحلة رياض الاطفال

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - اوعز وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ابو قديس اليوم الأحد ببدء استقبال الأهالي لتسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال للمستوى الثاني (KG2)، بحسب ما أكد مدير إدارة التعليم في الوزارة سامي المحاسيس.

اضافة اعلان

وقال المحاسيس إنه تم الإيعاز بقبول الأطفال من مواليد 1 كانون الثاني/ يناير 2016 وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وفق تعليمات واشتراطات رياض الأطفال الحكومية.


وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان في المدارس لغايات القبول في مرحلة رياض الأطفال، حيث تتكون من مديرة المدرسة، ومعلمة الروضة ومعلمتين اثنتين في المدرسة من سكان المنطقة التي توجد فيها المدرسة، وممثل عن قسم التعليم العام في مديرية التربية والتعليم، وممثل عن المجتمع المحلي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image608de235582f9

دودين لـ الوكيل : لا تراجع عن الحظر الجزئي في العيد والعطلة بالاساس 3 ايام فقط

خارجية

الخارجية لـ الوكيل : شفاء 3 أردنيين من كورونا في الهند

a5db3db8-8f74-4967-9960-3e05f8353518

وزير الصحة يقرر انهاء تكليف عدد من الموظفين

608e4955c330f

محكمة جزاء عمّان تعقد جلسة في قضية مستشفى السلط

main_image60493b5dd056f

دودين : رواتب الشهر الحالي في موعدها

158-225410-66_1604d0a527ff68_700x400

وزير الداخلية لـ الوكيل : لا قرار حتى الآن بحرية الحركة اوقات الحظر الجزئي لمن تلقى لقاح كورونا

أخبار متعلقة
420211913011200816913

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الثلاثاء

1020196131859982293926 (1)

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الاثنين

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الاحد

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل اختبارات التقييم الإلكتروني لليوم الخميس

3202130101649645925057

التربية لـ الوكيل : مستعدون لعودة جميع الطلبة الى المدارس

5i7p7oke

النعيمي عبر تويتر : حمى الله الأردن وطناً مباركاً