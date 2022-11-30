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الأربعاء، 30-11-2022 07:08 م

بحث التعاون بين جامعتي آل البيت والبيضاء اليمنية

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 الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، خلال لقائه بمكتبه، رئيس جامعة البيضاء اليمنية الدكتور أحمد العرامي، توطيد العلاقات الأكاديمية والتعاون الثقافي بين الجانبين من خلال مذكرات تفاهم مستقبلاً .

وقال الضمور إن الجامعة تقدمت خطوات واضحة في مجال التصنيفات العالمية، نتيجة لتحقيق معايير الجودة في مختلف المجالات المعرفية والأكاديمية، مشيرا إلى أنها تولي تبادل الخبرات البحثية والعلمية مع المؤسسات الأكاديمية العربية والعالمية اهتماما خاصاً.

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