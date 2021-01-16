بلدية إربد تحصل على شهادة ابتكار عالمية

الوكيل الاخباري -

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منح المعهد العالمي للابتكار "Gini" بلدية إربد الكبرى شهادة اعتماد لقاء انشائها محطة السماد العضوي التي باتت منتجاتها متوفرة بالأسواق وتحمل اسم "سماد أرابيلا".وقدم المعهد تهانيه للبلدية على هذه الجائزة العالمية التي تعتبر حدثاً مهماً في مسيرتها وتاريخها،ذلك أن هذا الاعتماد أظهر أهمية مزايا هذا المنتج وتأثيره وفعالية استخدامه.وعبر رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني عن الفخر الكبير بهذه الشهادة التي تأتي اعترافا واعتمادا دوليا لواحد من مشاريع البلدية ،والذي راهنت عليه واصرت على استكماله رغم الظروف والمعيقات.وقال بني هاني لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) ان مثل هذا الاعتماد يعتبر حافزاً حقيقياً ودافعاً قوياً لتقديم مزيد من الإنجازات التي تعود بالفائدة على المدينة وسكانها.واشار بني هاني إلى أن المصادقة على جودة وقيمة المنتج من قبل المعهد العالمي للإبتكار يعد انجازا متقدما خاصة ان هذه الجائزة تمنح لعدد محدود من المؤسسات حول العالم.يشار الى ان المعهد العالمي للإبتكار ومقره ولاية ميتشغان الأمريكية هو مؤسسة معترف بها دولياً يهدف إلى استقطاب العقول والمواهب الإبداعية وتحفيزها ومساعدتها في أعمالها حتى تصل مرحلة النضوج.