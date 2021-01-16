السبت 16-01-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يتوقع تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني

امين عام التربية للشؤون الإدارية والمالية تتفقد سير تكميلية التوجيهي في عجلون

بلدية إربد تحصل على شهادة ابتكار عالمية

الهند تطلق اكبر حملة تطعيم ضد كورونا

أطباء أردنيون يسعون لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

الأرصاد تحذر من طقس الاحد

وزير الصحة : 45 مركزا جديدا للتطعيم خلال اسبوعين

اصحاب صالات الافراح يلوحون بالتصعيد

محاضرة في لواء القصر للتوعية بفيروس كورونا

اعلان صادر عن مستشفى الملكة علياء العسكري

السبت، 16-01-2021 08:31 م

بلدية إربد تحصل على شهادة ابتكار عالمية

120215103948739802192


الوكيل الاخباري - منح المعهد العالمي للابتكار "Gini" بلدية إربد الكبرى شهادة اعتماد لقاء انشائها محطة السماد العضوي التي باتت منتجاتها متوفرة بالأسواق وتحمل اسم "سماد أرابيلا".
اضافة اعلان

وقدم المعهد تهانيه للبلدية على هذه الجائزة العالمية التي تعتبر حدثاً مهماً في مسيرتها وتاريخها،ذلك أن هذا الاعتماد أظهر أهمية مزايا هذا المنتج وتأثيره وفعالية استخدامه.

وعبر رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني عن الفخر الكبير بهذه الشهادة التي تأتي اعترافا واعتمادا دوليا لواحد من مشاريع البلدية ،والذي راهنت عليه واصرت على استكماله رغم الظروف والمعيقات.

وقال بني هاني لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) ان مثل هذا الاعتماد يعتبر حافزاً حقيقياً ودافعاً قوياً لتقديم مزيد من الإنجازات التي تعود بالفائدة على المدينة وسكانها.

واشار بني هاني إلى أن المصادقة على جودة وقيمة المنتج من قبل المعهد العالمي للإبتكار يعد انجازا متقدما خاصة ان هذه الجائزة تمنح لعدد محدود من المؤسسات حول العالم.

يشار الى ان المعهد العالمي للإبتكار ومقره ولاية ميتشغان الأمريكية هو مؤسسة معترف بها دولياً يهدف إلى استقطاب العقول والمواهب الإبداعية وتحفيزها ومساعدتها في أعمالها حتى تصل مرحلة النضوج.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202114164939787146925

وزير التربية يتوقع تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني

وزارة التربية والتعليم

امين عام التربية للشؤون الإدارية والمالية تتفقد سير تكميلية التوجيهي في عجلون

1202115175614631279942

أطباء أردنيون يسعون لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

1202110224857707209666

وزير الصحة : 45 مركزا جديدا للتطعيم خلال اسبوعين

120213144817761249067

اصحاب صالات الافراح يلوحون بالتصعيد

فحص-كورونا-الاردن

محاضرة في لواء القصر للتوعية بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
12021423738264308922

بلدية الرصيفة تعلن حالة الطوارىء للتعامل مع المنخفض الجوي

الامن

الامن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على شخص في اربد

11202022183642531181188

بلدية الرصيفة تنفذ حملة نظافة في المقبرة القديمة

d70e43883ce09b900981c109cb3acee1

الزرقاء : بلدية بيرين تبدأ تطبيق اعفاء رخص المهن المنزلية

920204212041404560832

توقف ضخ المياه عن مناطق في اربد

بلدية-اربد-الكبرى

مجلس هاشمية إربد يُعلّق جلساته احتجاجا على سوء الخدمات