بلدية الرصيفة تقيم البازار الدائم للأسر المنتجة



الوكيل الاخباري - نظمت بلدية الرصيفة اليوم الاثنين البازار الخيري الدائم للأسر المنتجة في اللواء في موقع متنزه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمنطقة الجبل الشمالي لتأكيد استمرارية عمله يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.



وبين رئيس البلدية شادي الزيناتي أن البلدية اخذت على عاتقها دعم الأسر المنتجة في الرصيفة من خلال توفير أماكن مخصصة لتقديم منتجاتهم والاستفادة من بيعها لرفع مستوى دخل اسرهم ومساعدتهم على توفير سبل الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.

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