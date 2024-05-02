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الخميس، 02-05-2024 03:30 م

بلدية غرب إربد تباشر أعمال الصيانة للمرافق التابعة لها

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الوكيل الاخباري- باشرت كوادر بلدية غرب إربد، اليوم الخميس، أعمال الصيانة الدورية للحدائق والمتنزهات التابعة لها في كافة مناطقها .

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واشتملت أعمال الصيانة، بحسب بيان للبلدية اليوم، على إعادة تأهيل وصيانة للمقاعد والألعاب والمظلات بالإضافة إلى أعمال الدهان وصيانة أعمدة الإنارة والأسوار ووسائل السلامة، كذلك أعمال قص وتهذيب الأشجار وإزالة المخلفات وإعادة ترميم الأحواض وزراعة الأشجار .


وأكدت البلدية أهمية الدور الجماعي والمتكامل مع المواطنين في التوعية للحفاظ على الممتلكات العامة، وضرورة المحافظة على تلك المرافق وتعزيز جانب النظافة فيها، من خلال تفعيل الدور المجتمعي الرقابي.

 




 

 


 

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