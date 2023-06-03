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السبت، 03-06-2023 02:46 م

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

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الوكيل الاخباري- تسلمت بلدية غرب اربد 5 آليات (بكب آب) جديدة اشترتها لرفد البلدية بأسطول نقل جديد ولمواجهة النقص الحاصل ولضمان تمكين الخدمات الأسرع والاستجابة لطلبات المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، وفق رئيس البلدية جمال البطاينة.اضافة اعلان


وقال البطاينة إن البلدية قامت بطرح عطاء لشراء 3 سيارات ديانا، قلاب، باكو لودر سيارتين كهربائيتين، ماتور رش مبيدات حشرية عدد 2، ماتور قص إسفلت، ماكنة قص ليزر، ماكنة حفر لزراعة الشجر، هلتر، جهازي مساحة ، مولد 6 فولت ومدحلة حجم صغير لترقيع الشوارع .

وأشار إلى أن كلفة شراء الآليات تقدر بحوالي 500 ألف دينار وسيتم توزيع الآليات على جميع مناطق البلدية حتى يتمكن الموظفون والبلدية من إنفاذ برامجها الخدمية والقيام بأعمالها على أكمل وجه.

هذا وقد حصلت البلدية على منحة من الديوان الملكي نتيجة لقاء بين رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة ومدير المبادرات الملكية والذي قام بتبرع باسم الديوان بباص موتى.

وأكد البطاينة أن الآليات الجديدة ستسهم في تحسن نوعية الخدمات وصيانة وتأهيل شبكة الطرق داخل المناطق التابعة للبلدية، وستعمل ورش الصيانة بمساندة هذه الآليات بأعمال فتح الطرق وفرشها كبديل عن العطاءات التي تستنزف مخصصات مالية وكلف مرتفعة على حساب موازنة البلدية.

وأشار البطاينة إلى أنه تمت عملية صيانة لكافة الآليات القديمة سواء التي كانت عاطلة عن العمل أو التي تعمل وبحاجة لصيانة وتمت عملية الصيانة من قبل فريق صيانة مختص ومدرب للاستفادة منها بما يسهم في التوسع بمشروعات البلدية وخدمتها علما أنه كان يوجد 7 آليات شبه معطلة كلفة إصلاحها مكلفة أكثر بكثير من ثمن شراء الجديد منها لذلك تم استبدالها بآليات جديدة قادرة على تغطية احتياجات البلدية وتقديم أفضل الخدمات .

 




 

 


 

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