بلدية كفرنجة والعمل الدولية توقعان اتفاقية مشروع العمالة المكثفة

الوكيل الإخباري - وقعت بلدية كفرنجة الجديدة ومنظمة العمل الدولية اليوم الخميس اتفاقية خاصة بمشروع العمالة المكثفة ضمن المرحلة السادسة بتمويل من بنك التنمية الألماني.

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ووقع الاتفاقية عن البلدية، رئيسها المحامي الدكتور فوزات فريحات، وعن المنظمة المدير الفني للمشروع أنس البخيت.



وقال فريحات، إن هذا المشروع كانت تقدمت به البلدية وسينفذ بإشراف وزارة الإدارة المحلية، حيث نافست البلدية للحصول على المنحة التي تقدر بنحو 300 ألف دينار لتمويل بعض أعمال البنية التحتية في متنزه بلدية كفرنجة وبعض مناطق لواء كفرنجة، والذي يسهم بتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة خلال مراحل التنفيذ.



وأكد فريحات، حرص البلدية على تعزيز التشاركية مع مختلف الجهات والمؤسسات والمنظمات من أجل إفادة أبناء المجتمع المحلي، خاصة الشباب والمتعطلين عن العمل، وتوفير المشاريع التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثمناً جهود فريق عمل منظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الألماني في دعم العمل البلدي، وتمويل المشاريع التنموية .



بدوره، قال البخيت، إن المشروع يهدف إلى زيادة الدخل قصير الأجل وتحسين الظروف المعيشية للعمال في المناطق الأقل حظاً، كما أنه يزود الشباب الأردني والسوري بالمهارات التي تساعدهم على تأمين فرص عمل متوسطة وطويلة الأجل .



وأشاد ممثلو منظمة العمل الدولية بالجهود والإنجازات التي بذلتها البلدية للحصول على هذه المنحة وتطوير المشاريع الخدمية والتنموية لأهالي لواء كفرنجة.