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الأحد، 12-09-2021 11:53 ص

بلعاوي لـ الوكيل : أقبلوا على لقاح كورونا قبل الشتاء

لقاح 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أستاذ ومستشار علاج الأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا دكتور ضرار حسن بلعاوي إنه يوجد هناك مؤشرات علمية تدل على أن فيروس كورونا سيصبح موسميا ويجب التعايش معه.

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وتوقع بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري " أن المملكة ستشهد موجة جديدة من فيروس كورونا في الخريف أو الشتاء القادمين منوها إلى ضرورة الحيطة والحذر.


ودعا بلعاوي المواطنين إلى الإقبال على تلقي لقاح كورونا لحماية أنفسهم والمجتمع من انتشار العدوى قائلا " أقبلوا على لقاح كورونا قبل فصل الشتاء".

 

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