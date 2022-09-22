بلعاوي يحاضر حول الترميم الوقائي لمواقع الفسيفساء الأثرية

الوكيل الإخباري - قدم مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، محاضرة في الترميم الوقائي للفسيفساء الأثرية، والتي تأتي ضمن دورة متخصصة بالتعاون مع معهد جيتي للترميم والمركز الدولي لصون المتلكات الثقافية.

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وقدم الدكتور بلعاوي، نبذة تاريخية عن تأسيس دائرة الآثار العامة، واستعرض أهم مسؤوليات الدائرة التي تتولى مسؤولية تنفيذ السياسة الأثرية للدولة، والمحافظة على الآثار، ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة الخدمات والفعاليات السياحية التي ينفذها القطاع الخاص والهيئات الحكومية وغير الحكومية في المواقع الأثرية.



وأكد، أن دائرة الآثار العامة تسعى إلى الحفاظ على التراث الحضاري الإنساني الموجود على أرض المملكة من خلال التعاون مع الجهات المحلية والدولية المهتمة بقطاع الآثار والمحفاظة عليه، إلى جانب تسهيل إجراءات أعمال البحث والمسوحات وأعمال التنقيب الأثرية وفقاً للقوانين الخاصة بالآثار في الأردن.