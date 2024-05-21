الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 21-05-2024 09:32 م

بيان صادر عن وزارة المياه والري

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الوكيل الاخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة حملة لازالة اعتداءات جديدة في منطقة حوض مائي اليرموك بمرافقة أمنية من مرتبات مديرية الامن العام، ضمن حملتها المتواصلة والمشددة لأحكام السيطرة على مصادر المياه، حيث تم إزالة مضلات مياه مخالفة عدد 2 تزود صهاريج مياه مخالفة وتم هدم القواعد الاسمنتية وقص البرابيش في محافظة اربد منطقة بشرى.

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وبينت سلطة المياه انه وبناء على معلومات توفرت لديها بوجود اعتداءات جديدة تحركت الكوادر الى المنطقة وبعد مسح المنطقة وبالكشف على الواقع تبين وجود الاعتداءات تقوم بسحب كميات كبيرة حيث باشرت الكوادر بازالتها وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لكشف هوية المعتدين واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المعتدين.

 

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