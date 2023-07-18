تجارة الزرقاء تنظم ورشة تعريفية عن برنامج "انهض"

الوكيل الإخباري - نظمت غرفة تجارة الزرقاء، بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال، اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض".

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وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس جهاد المرايرة، بحضور رئيس الغرفة حسين شريم، دور الغرفة في نشر التوعية بمختلف البرامج التي تعنى بالتشغيل ومحاربة البطالة.



وقدم منسق إقليم الشمال والزرقاء لمركز تطوير الأعمال عمران العتوم، عرضاً مفصلاً عن برنامج "انهض"، مشيرا إلى المزايا التي يحصل عليها أصحاب المشاريع للفئة العمرية من 22 إلى 45 عاماً من خلال البرنامج.



وأوضح أن البرنامج يقدم التوجيه والإرشاد للشباب خلال مرحلة تنفيذ المشروع، ويؤهل أصحاب الأفكار للاستفادة من قروض ميسرة تقدمها البنوك الإسلامية والتجارية.