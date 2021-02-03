الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-02-2021 06:30 م

تحذير حكومي إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شهدت المملكة اليوم ارتفاع ملحوظ في نسبة وعدد الاصابات بفيروس كورونا ، هي الأعلى منذ 4 أسابيع.
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وسُجلت في الأردن، الأربعاء، 10 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 1280 إصابة جديدة .

بدورها دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

 




 

 


 

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