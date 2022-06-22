تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية اعتبارا من يوم غد

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 150 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء الاحد 3 تموز المقبل، بنسبة تتراوح من 5 الى 35 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.



ودعا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (فيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات. واضاف ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.



واشار الى ان التخفيضات تشمل (ارز متوسط الحبة وبسمتي، زيت نباتي، سكر طعام، حليب بودرة، رب البندورة، جميد حب ، الطحين، حليب سائل، الشاي، السمنة، الألبان والأجبان، المعكرونة والشعيرية، اسكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، سمك عرموطي، سمك هامور ودنيس، حمص وفول معلب، عسل العصائر الطبيعية، مشروبات غازية، التمور، دبس التمر،الحلاوة والطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، مسحوق كاكاو، الحبوب والبقوليات بانواعها، مكعبات مرقة الدجاج، جميد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، قشطة معلبه،دبس).



كما اشار الى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الأسنان والورقيات وفوط الاطفال والكمامات الطبية والمعقمات.



واكد القضاة ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.